Дорогу до синхротрона СКИФ построили в Кольцово под Новосибирском

В Кольцово построили почти километровую дорогу до синхротрона СКИФ. Ожидается, что она поможет снизить нагрузку на транспортную сеть наукограда. Об этом сообщает глава Кольцово Николай Красников на пресс-конференции ТАСС.

Сейчас трафик составляет почти восемь тысяч автомобилей в сутки. Сама дорога длиной почти в километр.

— Это будет самый короткий путь с тротуарным маршем. Это будет прорыв для нас дорожный, потому что сейчас весь транспорт идет через Кольцово и рассыпается дальше на Академгородок и на Ленинско-Кузнецкое направление, — отметил Красников.

Ранее редакция сообщала о том, что экспертиза по конгресс-холлу в Кольцово будет готова до конца года.