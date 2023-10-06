Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ходе работ в парке «Каменка»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему затянули с благоустройством парка «Каменка».

— Положить асфальт на болото нельзя. Поэтому приходится вынимать грунт. Потребовался бОльший объём работ, чем мы предполагали. Чтобы не потерять качество, чтобы дороги не вспучились, мы, конечно, бОльшую часть выполним в этом году, но закончим уже, наверное, в следующем, — пояснил Локоть на радио «Городская волна».

Он уточнил, что в парке уже проложены мостки над заболоченной местностью, есть асфальтовая площадка, подъездная дорога и огромная парковка.

Напомним, что территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года. Работы ведет ООО «ПСК «Развитие».

Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов. Дорожки располагаются на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

Ранее редакция сообщала о том, что парк в пойме Каменки в этом году не сдадут в Новосибирске.