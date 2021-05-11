В июне россиян ждут новые длинные выходные

В 2021 году 12 июня выпадает на субботу, а дополнительный выходной придется на подельник 14 июня. Таким образом при пятидневной рабочей неделе у россиян будет три выходных подряд, после этого граждан ждет четырехдневная рабочая неделя. Несмотря на это, у работающих шесть дней в неделю график будет другим. Праздничный выходной такие граждане получат 12 июня, однако о переносе нерабочего дня на понедельник речи уже не будет.