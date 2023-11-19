Новосибирский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» в волейболе

Новосибирские волейболисты «Локомотива» одержали блестящую победу над питерским «Зенитом» в шестом туре мужской Суперлиги. Об этом сообщается на сайте команды «Локомотив».

— Уже во второй партии новосибирцы полностью доминировали, взяв сет с большим преимуществом, — говорится в сообщении.

В результате матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

Победа стала пятой из шести возможных. На данный момент команда столицы Сибири лидирует в турнирной таблицы.

«Локомотив» — советский и российский мужской волейбольный клуб. Основан в 1977 году. До 1996 года выступал под названием «Север», в сезоне-1996/97 — «Славяне-Север». Чемпион России (2019/20), обладатель Кубка России (2010, 2011), победитель Лиги чемпионов (2012/13).

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в домашнем матче.