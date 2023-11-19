Толпа мужчин накинулась на посетителя бара в Ленинском районе Новосибирска

В баре «Рандеву» в Ленинском районе ночью с 17 на 18 ноября произошла драка. Толпа избила одного мужчину. Об этом сообщает АСТ-54 в Вконтакте.
Его пыталась защитить девушка, но она тоже попала под руку нападавшим.
— Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины, — рассказала автор видео.
Из-за чего именно толпа налетела на одного человека остается загадкой.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало, из медицинских учреждений также сообщений не поступало.
— Информация зарегистрирована в полиции в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники, а также все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские задержали лже-коллегу из-за драки в клубе Новосибирска.
Фото со страницы АСТ-54 в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :