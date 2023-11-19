Толпа мужчин накинулась на посетителя бара в Ленинском районе Новосибирска

В баре «Рандеву» в Ленинском районе ночью с 17 на 18 ноября произошла драка. Толпа избила одного мужчину. Об этом сообщает АСТ-54 в Вконтакте.

Его пыталась защитить девушка, но она тоже попала под руку нападавшим.