Новосибирский «Локомотив» одержал первую победу на чемпионате России

В Нижневартовске стартовал чемпионат России PARI Суперлиги 2024.
Новосибирская команда на выезде продемонстрировала отличные результаты, в сухую вырвав победу у соперников из «Югры-Самотлор».
Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
― В стартовом составе появился новичок команды, болгарский доигровщик Мартин Атанасов, для которого еще проходит адаптация в коллективе. Также с первых розыгрышей на площадке блокирующий Юрий Бражнюк. В каждой партии железнодорожникам удавалось завоевать преимущество к середине сета, лишь в третьей партии сначала была равная борьба, но позже на подачах Константина Абаева и Омара Курбанова «Локо» вновь вырвался вперед, ― прокомментировали выездную игру на официальном сайте команды.
Следующий матч состоится на «Локомотив Арене» 21 октября. Новосибирцам предстоит серьезная борьба с действующим чемпионом России «Зенит-Казань»!
Фото: lokovolley.com
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