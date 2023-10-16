Новосибирский «Локомотив» одержал первую победу на чемпионате России

В Нижневартовске стартовал чемпионат России PARI Суперлиги 2024.

Новосибирская команда на выезде продемонстрировала отличные результаты, в сухую вырвав победу у соперников из «Югры-Самотлор».

Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

― В стартовом составе появился новичок команды, болгарский доигровщик Мартин Атанасов, для которого еще проходит адаптация в коллективе. Также с первых розыгрышей на площадке блокирующий Юрий Бражнюк. В каждой партии железнодорожникам удавалось завоевать преимущество к середине сета, лишь в третьей партии сначала была равная борьба, но позже на подачах Константина Абаева и Омара Курбанова «Локо» вновь вырвался вперед, ― прокомментировали выездную игру на официальном сайте команды.