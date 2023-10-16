Строительство четырех многоэтажек на берегу Камышенки запланировано в Новосибирске

Строительство четырех домов около ручья Камышенка планируют в Новосибирске. 12 октября мэрия выдала разрешение ООО «Ключевой» на застройку.

Общая площадь участка почти 18 тысяч квадратных метров, на нем планируется построить четыре девятиэтажки. Одно здание будет с подземной парковкой. В трех домах будет по 72 квартиры, еще в одном 74.

Напомним, в районе Камышенского ручья микрорайон «Ключевой» возводит ЗАО «ЭкоИнвест». По данным Seldon Basis, компания является владельцем 20% в ООО Спецзастройщик «Ключевой». Собственники компании ООО Спецзастройщик «Ключевой» Евгений Кошкин и Игорь Миловзоров. Директор – Антон Миловзоров (с мая 2023 года). Миловзоровы также являются собственниками и руководителями компаний ООО СЗ «Синергия», ООО СЗ «Синергия НСК», ООО «Омега-Строй». Игорь Кошкин также совладелец ООО СЗ «Синергия НСК».

Напомним, что авиационные службы согласовали возведение небоскреба в Новосибирске. 180-метровая высотка в Октябрьском районе мегаполиса не помешает осуществлению авиаперелетов. на этой неделе президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска единогласно одобрил концепцию первого в городе небоскреба. Высотный комплекс будет построен за ЖК Chicago (распложенный вдоль улицы Московская), между улицами Ленинградской и Толстого. Комплекс будет состоять из двух башен. Первая — высотой 180 метров (54 этажа), вторая — 125 метров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появится первый небоскреб.