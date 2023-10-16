Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами первой группы внесли в Госдуму

Депутаты от фракции ЛДПР предложили внести соответствующие изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда», передает ТАСС.

При этом, порядок выплат и перечень необходимых документов установит правительство РФ.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время ежемесячная выплата для опекунов несовершеннолетних инвалидов первой группы составляет 10 тыс. рублей, тогда как для ухаживающих за престарелыми старше 80 лет и инвалидами первой группы старше 18 лет положена выплата в 1,2 тыс. рублей. Проект закона должен уравнять выплату для всех опекунов таких лиц, в том числе законодательно снизить возраст престарелых граждан, за которыми осуществляется уход, с 80 до 75 лет.

Предполагается, что средства для реализации проекта выделят из федерального бюджета. В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 января 2024 года.

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