Новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч у «Факела»

«Локомотив» выиграл матч у «Факела». Матч со состоялся в девятом туре Суперлиги ― чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской команды.

Матч прошел на поле «Факела» в Новом Уренгое. Новосибирская команда победила с счетом — 26:24, 19:25, 25:21, 25:21.

Это пятая победа «Локо» подряд. Сейчас у команды 24 очка, и сибиряки идут вторыми в турнирной таблице Суперлиги. У «Факела» 15 очков и седьмое место в лиге.

Напомним, что волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска проиграл команде «Зенит-Казань» и завершил выступление в Кубке России 2023 года. Счет по итогу матча — 0:3.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» в волейболе.