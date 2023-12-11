Новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч у «Факела»

«Локомотив» выиграл матч у «Факела». Матч со состоялся в девятом туре Суперлиги ― чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской команды.
Матч прошел на поле «Факела» в Новом Уренгое. Новосибирская команда победила с счетом — 26:24, 19:25, 25:21, 25:21.
Это пятая победа «Локо» подряд. Сейчас у команды 24 очка, и сибиряки идут вторыми в турнирной таблице Суперлиги. У «Факела» 15 очков и седьмое место в лиге.
Напомним, что волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска проиграл команде «Зенит-Казань» и завершил выступление в Кубке России 2023 года. Счет по итогу матча — 0:3.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» в волейболе.
Фото со страницы волейбольно клуба «Локомотив» в Вконтакте
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