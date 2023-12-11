Капремонт жилья стал дороже на 12%

По итогам текущего года стоимость капитального ремонта многоквартирных домов выросла на 12%. По данным экспертов проекта «Контур.Торги», такое положение дел связано с ростом цен на стройматериалы. В частности, сумма конкурентных закупок подрядчиков на работы по капремонту выросла на 12% и достигла отметки в 506 млрд руб. При этом число проведенных торгов сократилось на 19%, с 40 до 33 тыс, что говорит об увеличении средней стоимости тендера до 16,2 млн руб.

По словам специалиста по торгам проекта «Контур.Торги» Ксении Петрофановой, рост цен на контракты связан с увеличением стоимости стройматериалов, начиная со второго полугодия минувшего года. Однако поставщики получили возможность изменять условия сделки после заключения контракта, и теперь им станет проще участвовать в торгах на капремонт.

Ожидается, что мера будет применяться и в следующем году.

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