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Новосибирский метрополитен модернизирует систему видеонаблюдения

  • 05/12/2024, 09:30
Новосибирский метрополитен модернизирует систему видеонаблюдения
На работу подрядчику отводится полгода

В Новосибирске ищут подрядную организацию, готовую модернизировать работу комплекса видеонаблюдения в метрополитене. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. В электронном аукционе могут участвовать все субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря. На следующий день организаторы приступят к рассмотрению первых частей заявок, а 17 декабря — вторых. Подведение итогов аукциона запланировано на 18 декабря.

Начальная сумма лота составляет 5 млн. 682 тыс. руб. Из документов электронных аукционов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что эта сумма включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

На модернизацию системы подрядчику отводится более полугода, не позднее 30 июня 2025 года он должен отчитаться о завершении работ. При этом заказчик обязуется оплатить весь объём проделанных работ в течение семи дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. В качестве обеспечения исполнения договора он готов выплатить 5% от общей суммы заказа — 284 123 рублей.

В договоре указан полный спектр работ, которые необходимо будет выполнить компании-победителю —  это настройка конфигурации серверного ПО под существующее оборудование, настройка прав доступа, подключение и настройка видеоканалов, настройки параметров пред- и дозаписи в архив, создание серверных именованных раскладок видеокамер, настройка программного детектора и другое.

Напомним, по данным Минцифры Новосибирской области, в систему АПК «Безопасный город» входит уже 4000 камер, 887 объектов подключено к системе видеонаблюдения в 2024 году. Речь идет об установке камер в новых автобусах и троллейбусах, торговых центрах города. Отдельным направлением развития в 2024 году стало оснащение храмов и продолжение оснащения мечетей города Новосибирска. Установлено дополнительно 24 камеры. В целом пропускная способность и емкость комплекса видеоаналитики в регионе увеличена почти в 3 раза.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске работают комплексы видеоанализа и идентификации лиц Find Face. С их помощью еженедельно правоохранительные органы задерживают около 20 человек. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : видеонаблюдение Metro


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