Новые белые лавочки за 13 миллионов рублей появились в парках Новосибирска

В Новосибирске установят 178 новых лавочек в парках и скверах. В октябре этого года МАУ «Горзеленхоз» заключил контракт с подрядчиком из Екатеринбурга на поставку малых архитектурных форм на сумму 13,3 миллиона рублей.

На этой неделе рабочие приступили к демонтажу старых скамей и установке новых.

— Также весной заменят бетонные урны на металлические. Малые архитектурные формы выполнены в едином стиле, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Они, как и скамейки, появятся на бульварах Красного проспекта, на улице Восход, в скверах на Рассветной и «Крячковском», а также на аллеях улицы Петухова, на площади Пименова и возле клумбы с часами у Дома Ленина. Всего подрядчик должен установить 134 урны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские управляющие компании не спешат благоустраивать площадки под мусор. За субсидией на благоустройство контейнерной площадки обратилась лишь одна УК.