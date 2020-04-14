Банк «Левобережный» всегда идет навстречу своим клиентам

Сегодня, если клиент сможет документально подтвердить снижение официального дохода, облагаемого налогом, более чем на 30%, по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, банк готов предоставить ему льготный период до 6 месяцев на платежи по ипотеке и потребительским кредитам. Льготный период вступает в силу сразу после принятия положительного решения банком.

— Финансовое благополучие клиентов является главным приоритетом для нас, и мы настоятельно рекомендуем им с полной ответственностью подойти к вопросу необходимости получения кредитных каникул. Ведь в сложившейся в стране и мире ситуации нам важно поддержать клиента, дать ему точку опоры, предложить самое эффективное решение, помочь остаться на плаву и сохранить жизненный баланс, — комментирует генеральный директор ПАО Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Важно, чтобы клиент смог предоставить документы, подтверждающие полную или частичную потерю дохода, не позднее 90 дней с момента обращения. Если этого не произойдет, льготный период аннулируется, образуется просрочка по кредиту, будут начислены пени, и это негативно отразится на кредитной истории. Специалисты банка советуют клиентам, в особенности работникам бюджетных организаций, заранее убедиться в том, что они смогут документально доказать свое право на предоставление кредитных каникул.

— Мы надеемся, что ситуация с распространением коронавируса обойдет наших клиентов стороной, ведь здоровье — это главная ценность, — говорят в банке. — Но если клиент подтвердит документально наличие у себя этой инфекции, банк предоставит ему отсрочку платежей по потребительскому кредиту и ипотеке в размере основного долга.

Клиентам, которые по тем или иным причинам не могут получить кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 г. №106-ФЗ, банк предлагает воспользоваться собственными программами реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов:

— Мы индивидуально рассмотрим ситуацию каждого клиента и приложим все усилия, чтобы решить его финансовые вопросы.

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, заявку на кредитные каникулы по ипотеке или потребительскому кредиту, можно оставить на сайте банка www.nskbl.ru или в службе поддержки клиентов по телефону 8-800-3333-555

Сейчас нам особенно важно быть рядом и оставаться на связи с вами в режиме 24 на 7.

Берегите себя и свое здоровье!

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Фото: пресс-служба банка