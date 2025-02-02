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Новосибирский Минстрой рассказал, как построить частный дом со счетом эскроу

  • 02/02/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский Минстрой рассказал, как построить частный дом со счетом эскроу
В официальных каналах ведомства появилась инструкция о новом механизме вложения в ИЖС

Минстрой Новосибирской области выложил инструкцию о том, как можно построить частный дом со счетами эскроу, со ссылкой на ДОМ.РФ. Она состоит из шести шагов:

  • Выбор подрядчика и проекта будущего дома. В каталоге, на который дает ссылку Минстрой, в настоящим момент 8692 проекта и 4431 строительная компания.
  • Заключение договора подряда. В документе должны быть прописаны все характеристики дома, срок строительства и т.д.
  • Открытие счета эскроу в банке.
  • Пополнение счета эскроу. Это возможно, как с помощью собственных средств, так и с помощью ипотечного кредита.
  • Ожидание завершения строительства дома подрядчиком и подписание акта приема-передачи.
  • Регистрация права собственности на дом в Росреестре. После этого банк перечисляет средства со счета эскроу подрядчику.

Ведомство подчеркивает, что использование счетов эскроу, которые ранее применяли только при многоэтажном строительстве, безопасный вариант строительства частного дома.

Напомним, в последние годы в Новосибирской области увеличивается доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек. По итогам 2024 года в регионе сданы 2,6 млн кв. м жилья, из них 996 тысяч — ИЖС. По оценке Минстроя, в ближайшие годы в регионе ожидается ввод в эксплуатацию по 1-1,05 млн кв. м ИЖС ежегодно.

— У нас сейчас много обращений по переводу земли для строительства ИЖС. Мы видим, как активно появляются в области новые коттеджные поселки. Мы не тормозим и не останавливаем этот процесс, — сообщил министр Дмитрий Богомолов. — Однако придерживаемся единого подхода при предоставлении земли. Если раньше компании застраивали участки ИЖС и не задумывались о школах, то сейчас они, как и застройщики многоквартирных домов, обязаны обеспечивать свои объекты социальной инфраструктурой.

При этом чиновники муниципалитета признали, что контроль за строительством ИЖС нужно усиливать, чтобы не плодить обманутых дольщиков.

Между тем, независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что переход на проектное финансирование и счета эскроу это дело не одного года.

— При таком варианте себестоимость сильно вырастет за счет появления кредитной составляющей, которая при текущей ключевой ставке ЦБ РФ может доходить до 30% стоимости дома, — прогнозировал Николаев.

По данным ЦИАН, частный дом в городской черте в Новосибирске в среднем стоит 10,3 млн рублей. Купить земельный участок в регионе почти в 4 раза дешевле, чем готовый дом.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году рынок ипотечного кредитования на ИЖС увеличился всего на 2% и составил около 530 миллиардов рублей. При этом сам сегмент показал четырехкратный рост. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : счета-эскроу ИЖС


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