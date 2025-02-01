Экс-министр образования Новосибирской области Федорчук получил партбилет ЛДПР

Партия ЛДПР продолжает подтягивать в свои ряды в Новосибирской области лидеров мнений, известных в самых разных кругах. На минувшей неделе партбилет ЛДПР получил экс-министр образования региона Сергей Федорчук.

— Опыт и профессионализм Сергея Федорчука будут востребованы в решении актуальных вопросов в образовании и других сферах, — заявил координатор регионального отделения Никита Столповский.

Сергей Федорчук с 2013 по 2015 год он был заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска, с апреля 2015-го перешёл на работу в региональное министерство образования в качестве заместителя министра. В должности министра образования Новосибирской области работал с 2017 по 2023 год, в 2023 перешел на должность начальника департамента молодёжной политики Новосибирской области, где проработал до конца 2024 года.

Политологи не исключают, что Федорчук пойдут на выборы от ЛДПР в региональный парламент Новосибирской области, которые пройдут в сентябре 2024 года.

На пресс-конференции в декабре 2024 года Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что ключевая задача ЛДПР — стать второй партией в Новосибирской области, то есть обойти КПРФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в ряды ЛДПР в Новосибирской области вошли Анна Терешкова, Александр Бойко Ростислав Антонов и Андрей Ковалев.