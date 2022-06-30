Новосибирский муниципальный избирком будет ликвидирован

Депутаты Горсовета организуют публичные слушания по вопросам отмены городского избиркома, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Горсовета.
Ранее Госдума приняла федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отменивший муниципальные избирательные комиссии.
Федеральные законодатели посчитали, что при наличии комиссий субъектов Федерации, окружных и территориальных избиркомов, муниципальные комиссии – избыточное звено.
Функции горизбиркома будет выполнять избирательная комиссия Центрального округа Новосибирска. Штат сотрудников постараются сохранить.
Депутаты единогласно проголосовали за проведение публичных слушаний 18 июля в большом зале мэрии. Замечания и предложения по проекту решения горсовета принимаются до 12 июля.
Фото с сайта Избиркома Новосибирской области
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