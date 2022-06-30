Пара доллар/рубль обновила многолетние минимумы, достигнув уровня вблизи 50 рублей

Рубль продолжил укрепление на торгах, ускорив бычий ход несмотря на общее укрепление доллара на международной арене, сообщил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
По словам эксперта, нынешнее ускорение роста рубля обусловлено спросом со стороны экспортеров, которые конвертируют валютную выручку для уплаты налогов. В этом контексте теоретически можно ожидать дальнейшего укрепления нашей валюты, поскольку сегодня компании проводят оплату налогов на прибыль, а в четверг налоговый период завершился уплатой НДПИ.
— Вопрос лишь в том, сможет ли пара пробить психологически значимый рубеж 50 руб., который может послужить плацдармом для отскока доллара с первичной целью на уровне 53 руб., который до недавнего времени выступал в роли прочной поддержки, — заключил Николай Переславский.
Фото: pixabay.com — mohamed_hassan
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