Директора магазина сотового оператора осудили на три года условно за махинации с сим-картами абонентов

Ленинский районный суд вынес приговор директору магазина одного из операторов сотовой связи Алексею Фадееву, который обвинялся в совершении преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в информационной системе, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Эта статья достаточно редко встречается на сайтах судов, сообщает пресс-служба ведомства.

— Фадеев, работая в должности директора магазина оператора сотовой связи, в 2020 году заключил ряд фиктивных договоров на различные услуги с абонентами оператора сотовой связи, — говорится в сообщении. — Также директор магазина оформлял договоры с использованием персональных данных вымышленных лиц о замененных сим-картах и абонентских номерах без фактического обращения клиентов.

Информацию обо всех этих операциях обвиняемый вносил в автоматизированную информационную систему сотового оператора, что нарушало целостность информационной системы, в результате чего информация, циркулирующая в ней, перестала соответствовать критериям оценки — объективности, достоверности и актуальности.

Кроме того, в июле 2020 года в сети Интернет Фадеев нашел способ заработка, заключающийся в организации приема смс-сообщений с различных сервисов для регистрации пользователей. За эти услуги сервис осуществляет оплату (несколько рублей за смс-сообщение в зависимости от сервиса, на котором осуществляется регистрация). Сотрудничая с одним из таких сервисов, он приобрел специализированное устройство, позволяющее одновременно находиться в сети нескольким сим-картам, с 16 портами для сим-карт. Он установил на это устройство карты, зарегистрированные на себя и незаконно замененные сим-карты абонентов оператора связи. Сим-карта принимает, таким образом, ограниченное количество смс-сообщений для регистрации на большинстве имеющихся сервисов (сайты Вконтакте, Одноклассники, Мэйл, Авито, Яндекс-еда, Деливери-клаб, IQOS, Пятерочка, Алибаба, Google), после чего требуется ее замена. Не вытаскивая сим-карту из слота указанного устройства, номер обновлялся на новый, что позволяло вновь принимать смс-сообщения с различных сервисов. Фадеев А.Ф. провел порядка 50-60 процедур замены номеров.

Подсудимый фактически вину признал, как на следствии, так и на судебном заседании.

—Приговором суда Фадеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, — сообщили в Ленинском районном суде.

Приговор в силу не вступил.