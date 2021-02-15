Новосибирский МВК «Экспоцентр» начинает работать

— Мы проводим первую выставку после перерыва. Нам разрешено работать при условии соблюдения мер безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором, — сообщили в пресс-службе ООО «Центр Экспо» (оператор «Экспоцентра») в ответ на запрос Infopro54.

Первой выставкой после почти годового карантина будет международная отраслевая «Сибирская строительная неделя».

— Строительный рынок за минувший год претерпел серьезные изменения: нестабильность, связанная с пандемией, внесла коррективы в рельеф отраслевого бизнеса. А потребители проявили большую активность и стали уходить в формат частного домостроения, — говорит Мария Золотухина, директор выставки «Сибирская строительная неделя». — На этом фоне наша выставка как никогда актуальна. Она позволяет компаниям «сверить часы» и определить для себя основные тренды дальнейшего развития бизнеса.

По ее словам, в последнее время к организаторам выставки обращается довольно много компаний из разных уголков России с просьбой помочь в организации представительств на территории Сибири.

— Мы гарантируем высокий организационный уровень мероприятия и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Для нас это крайне важно, потому что в том числе и от этого зависит судьба проекта, — говорит Мария Золотухина. — Мы должны научиться работать в новых условиях и по-прежнему оставаться полезными для строительных компаний и их смежников. Выставка была и остается хорошей возможностью изучить тенденции рынка, найти свободные ниши, определиться с перспективами развития бизнеса и наладить деловые связи.

Как уточнили в пресс-службе компании, пока количество выставок в календаре «Экспоцентра» на 30% меньше, чем было запланировано в 2019 и 2020 годах. В «Центр Экспо» отмечают, что 2020 год был достаточно тяжелым для выставочного бизнеса и нужно время для восстановления рынка.