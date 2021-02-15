Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

— Вы видели результаты по вводу жилья в Новосибирской области по итогам 2021 года? Мы лидеры по строительству в Сибирском федеральном округе, причем лидируем с серьезным отрывом. Это данные объективные. Но статистика лукавая. Если анализировать статистику по 2020 году, то есть вопрос. На фоне успешного жилищного строительства, на фоне того, что все крупные инвестиционные проекты у нас находятся в стадии реализации, почему Новосибирск по статистике показывает снижение объемов реализации по виду деятельности «Строительство»? — поинтересовался на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, по данным регионального Минстроя, в 2020 году в Новосибирской области были сданы в эксплуатацию 1 млн 940 тысяч кв. м жилья или почти 31 тысяча квартир. Как сообщил министр строительства региона Иван Шмидт, это на 10% больше, чем в 2019 году, и выше плановых показателей на 15%. (В январе 2020-го ведомство называло другие плановые показатели, прописанные региону на 2020 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — 2,1 млн кв. м жилья. — Ред.) По итогам 2020 года регион вошел в топ-10 лидеров российского рынка жилищного строительства и находится на 1 месте в Сибирском федеральном округе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что в городе в 2020 году сдан 1 млн 323 тысячи кв. м жилья, а в заделе у застройщиков находятся 5 млн кв. м — для возведения многоквартирных домов и малоэтажек.

— По вашему поручению вместе с Новосибирскстатом мы начали отрабатывать этот вопрос и сравнивать 3 показателя: «Инвестиции», «Строительство» и «Ввод жилья». Основное отличие предварительно по самим объектам, по структуре этих показателей, — прокомментировал вопрос губернатора министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — К примеру, «Инвестиции» наполовину состоят из оборудования. В «Строительстве» оборудования нет. Это более широкий показатель. Он включает в себя ремонт и монтаж, чего нет в инвестициях. Как коллеги нам аргументируют, как раз за счет ремонта и монтажа у нас отличаются расчеты этих показателей. Плюс есть разные группы предприятий, «Инвестиции» больше считают по крупным предприятиям, «Строительство» — по малым и средним.

Чиновник пояснил, что сейчас министерство и Новосибирскстат доработают информацию, подготовят служебную записку с более детальным анализом, а после этого ведомство сможет подвести какие-то итоги и выводы.

— Просьба: разберитесь в этой кухне — и не только в виде служебки, но и виде какого-то публичного официального комментария подготовьте информацию. Как так: на фоне инвестиционной активности — рекордные результаты по 2019 году, 2020 году, на фоне большого ввода жилья — у нас какие-то непонятные и необъяснимые статистические показатели. Нужно разобраться и прокомментировать, — поручил Травников. — На этой неделе у меня запланирована встреча с руководителями самых крупных строительных организаций области. К этому времени прошу разобраться со статистикой по виду деятельности «Строительство». Что это — гримасы учета или объективные, настораживающие предпосылки к снижению заделов на будущее?

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщал, что по итогам 9 месяцев 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Новосибирской области упал на 29,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до 86,2 млрд рублей (по Сибири в среднем — на 13,7%, по России — на 0,3%).

В 2021 году стартовые показатели для региона —1,6 млн кв. м жилья. Согласно поручению президента РФ, к 2030 году в Новосибирской области должны ежегодно сдаваться в эксплуатацию не менее 2 млн 600 тысяч кв. м жилья.