Освоение бюджетных инвестиций в четвертый мост проконтролирует минтранс

Порядок осуществления бюджетных инвестиций расписан актуален для трех этапов строительства и эксплуатации на платной основе объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте. Речь идет о подготовительных работах, строительстве мостового перехода, а также транспортной развязки в створе ул. Станиславского.

— Бюджетные инвестиции осуществляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области как главному распорядителю средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, — уточняется в документе.

Министерство в пределах своих полномочий осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию концессионного соглашения.

Напомним, в середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион готовит документы на получение первого федерального транша на четвертый мост — 400 млн руб. Деньги должны пойти на подготовку площадки для строительства объекта. Правительство России опубликовало решения по итогам заседания 12 декабря. В принятом распоряжении говорится о выделении Новосибирской области 400 млн рублей — на «мероприятия, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства».

В середине декабря было принято решение о ликвидации АО «Центральный мост». Основной задачей проектной компании было проведение подготовительных работ по инвестиционному проекту для строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромская.

Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет. Строительные работы начнутся во второй половине 2018 года. По условиям договора построить мост со всеми развязками необходимо за пять лет. Общая стоимость проекта оценивается в 36 млрд руб.

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