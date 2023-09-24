Новосибирский оперный театр оценил клининг помещений в 50 млн рублей

ФГУПК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ) объявил аукцион на оказание услуг по уборке помещений и чистке имущества. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контрактом предусмотрены: основная уборка (выполняется ежедневно 7 дней в неделю без выходных с 7.00 до 10.00 час), поддерживающая уборка (выполняется ежедневно 7 дней в неделю без выходных с 10.00 до 22.00 час), генеральная уборка (осуществляется с 7.00 до 22.00 час., а при необходимости в ночное время, на всем объекте или в отдельных помещениях), а также уход за поверхностями и предметами охраны и дезинфекция.

Контракт предусматривает уборку внутри всех помещений театра: в тамбуре, вестибюле, фойе, буфете, балконах, лестничных клетках, партере, амфитеатре, сцене, кассах, туалетах, служебных помещениях. Кроме того, не реже двух раз в год необходимо мыть стекла с двух сторон (изнутри и снаружи), оконные рамы, переплёты и межоконное пространство

Среди видов работ — вакуумная уборка напольного покрытия паркета, влажная уборка паркета, удаление загрязнений с бархатной обивки кресел, причёсывание ворса с мягкой щетиной для придания ему правильного направления, влажная обработка и удаление локальных загрязнений стен, перегородок и дверей, в том числе следов от пальцев, очистка зеркал, светильников, лестниц, радиаторов и батарей и др.

Отмечается, что в дни проведения 2-х и более мероприятий, необходимо производить основную уборку в полном объеме перед каждым мероприятием.

Расчетная площадь служебной и закулисной частей составляет 10,7 тыс кв. метров, помещений зрительской части — 9,3 тыс кв. метров, санитарных помещений — 643,2 кв. метра, сценического комплекса — 6,9 тыс кв. метров.

Приступить к работам подрядчик должен будет в течение одного рабочего дня с момента заключения контракта, окончание контракта — в течение 24 календарных месяцев.

Цена контракта 50,2 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены в начале октября.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске УФАС выявило нарушение в торгах по уборке помещений ледовой арены.