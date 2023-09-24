Новосибирская область получит 113 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Новосибирская область получит в 2023 году дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра Михаил Мишустин. Региону выделено 113,1 млн рублей.

Отмечается, что с помощью федерального финансирования будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности.

— Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны, — говорится в сообщении.

Помимо Новосибирской области, средства будут выделены еще 25 регионам: Башкирии, Бурятии, Дагестану, Республике Марий Эл, Ингушетии, Тыве, Северной Осетии, Татарстану, Чувашии, а также Астраханской, Брянской, Воронежской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Смоленской, Пензенской, Псковской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областям и Еврейской автономной области.

Ранее редакция сообщала, что площадь государственных и муниципальных земель в Новосибирской области за год уменьшилась на 19 тыс га.