Двух красноярцев осудят в Новосибирске за 2 кг наркотиков

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, муж и жена приехали в Новосибирск из Красноярска за очередной партией. Поставщика они нашли в интернете, а сбыть наркотики планировали в нашем и своем регионе.

― В апреле 2023 года обвиняемые прибыли из Красноярска в Новосибирск для получения оптовой партии наркотиков с целью их реализации. Однако, не смогли довести до конца свой преступный умысел на сбыт, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, более 2 кг. наркотиков изъято из незаконного оборота, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.