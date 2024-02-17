Новосибирский памятник лабораторной мыши вошел в топ-7 монументов с глубоким смыслом

Новосибирская скульптура лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК вошла в топ-7 монументов, рядом с которыми не хочется делать веселые селфи и дурачиться. Она разместилась на четвертом месте рейтинга, который составили эксперты сервиса путешествий tutu.

Напомним, памятник расположен в новосибирском Академгородке, в сквере около Института цитологии и генетики СО РАН. Он представляет собой лабораторную мышь в очках, сдвинутых на кончик носа. Она сидит на гранитном постаменте, держа в лапках спицы, и вяжет двойную спираль ДНК. Высота мыши – 70 см, с постаментом – 2,5 метра. Скульптура отлита из бронзы.

По задумке автора проекта Андрея Харкевича памятник должен объединять два образа: мыши и ученого, которые служат одному важному делу. Скульптор – Алексей Агриколянский. Памятник был открыт в 2013 году.

— У этой скульптуры глубокий смысл: он посвящен всем лабораторным животным, которые погибли во имя науки. Ученые многим обязаны мышам: без них не было бы научных открытий и прорывов, не появлялись бы лекарства, спасающие жизни людей, — говорится в сообщении.

Также в топ-7 вошли мемориал Советскому Солдату, расположенный в Тверской области, скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве, один из самых высоких памятников в России — мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» или «Алеша» в Мурманске, а также памятник преданности в Тольятти, памятник учителю в Санкт-Петербурге и памятник Кольке Снегирёву и шоферам Чуйского тракта в Республике Алтай.

Ранее редакция сообщала, что памятник в виде ленты Мёбиуса установили в Новосибирске.