На 2% сократилось количество выданных микрозаймов в Новосибирской области

В январе 2024 года в Новосибирской области было выдано 58,8 тысяч микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.), что на 2% меньше декабрьского показателя. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что в целом по России в январе было выдано 2,99 млн микрозаймов (-2,1% по сравнению с декабрем 2023 года).

Больше всего микрозаймов выдано в Москве (180,0 тыс. ед.), Московской области (147,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (120,2 тыс. ед.), Республике Башкортостан (101,0 тыс. ед.) и Свердловской области (98,6 тыс. ед.).

Существенное сокращение выдачи «займов до зарплаты» зафиксировано в Архангельской (-8,3%), Кемеровской (-7,0%) и Саратовской (-6,0%) областях, Пермском крае (-4,6%) и Удмуртской Республике (-4,5%).

При этом, в некоторых регионах данный показатель, напротив, вырос. Так, в Республике Саха (Якутия) количество микрокредитов увеличилось на 1,2%, в Московской области — на 1,1%, в Ставропольском крае — на 0,4%, а в Приморском — на 0,4%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков уверен, что помимо сезонного фактора, стабилизация выдачи «займов до зарплаты» объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

— В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой, — отмечает эксперт.

Ранее редакция сообщала, что рынок МФО продолжает трансформацию, и это еще не предел.