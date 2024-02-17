В единую структуру объединят скорую помощь Новосибирска и пригорода

В 2024 году в регионе будет создана служба скорой помощи Новосибирской агломерации. В нее войдут станции и подстанции областного центра и нескольких ближайших районов: Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский сельский район, Кольцово.

—У диспетчеров появится возможность направлять на вызов действительно ближайшую машину, независимо от того, новосибирская она, краснообская или колыванская, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Кроме того, предполагается оснастить планшетами выездные бригады. Это ускорит обмен информацией с диспетчерской и упростит медикам доступ к информационной системе. Отмечается, что планшеты уже начали использовать бригады Центральной подстанции.

Также, продолжается обновление автопарка. В первом полугодии скорая помощь Новосибирска получит 27 спецмашин.

По данным регионального Минздрава, в среднем в Новосибирске в сутки на вызовы выезжает 99 бригад, в области — 102 бригады. Нагрузка на одну бригаду в мегаполисе в среднем 14 вызовов за сутки и семь вызовов в районах. В 2023 году за счет средств областного бюджета приобретено 49 автомобилей для нужд медицинских учреждений г. Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что врачи скорой удивились статистике по детскому травматизму на каникулах в Новосибирске.