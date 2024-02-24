Зарубежные модные бренды подали иски против предпринимателей в Новосибирске

Представители модных зарубежных брендов подали иски о взыскании компенсаций за нарушение исключительного права на их товарные знаки в Арбитражный суд Новосибирской области.

С начала 2024 года по нескольку исков подали марка ножей Wenger (семь исков), Леви Страусс энд Ко. (Levi Strauss & Co.), Кельвин Кляйн Трейдмарк Траст, Нью Бэлэнс Атлетик, а также PUMA SE (Пума СЕ). Их представителем является московская фирма «Бренд Монитор Лигал».

Суммы исковых требований варьируются от 50 тыс.рублей до 300 тысяч рублей.

Самый крупный иск был подан к за нарушение исключительных прав на товарный знак PUMA. 15 февраля суд взыскал в пользу компании компенсацию в 1 млн рублей с ООО «Всемаркет».

В апреле 2022 года Минпромторг включил большой перечень белья и одежды в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Однако, суды могут принять во внимание аргументы о параллельном импорте, лишь в том случае, если ответчик предоставит документы о закупке товара у заграничного дистрибутора и его легальном ввозе в страну.

Напомним, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Болотова ранее отмечала, что о нарушении исключительных прав на товарные знаки поступают в Арбитражный суд довольно часто, и по статистике удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

Ранее редакция сообщала, что Союзмультфильм подал 63 иска к новосибирским предпринимателям.