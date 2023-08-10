Новосибирский Педуниверситет вошел в список лучших вузов России

В НГПУ продлён срок приём документов на бакалавриат до 11 августа.

НГПУ стал одним из лидеров «Приёмной кампании-2023» среди всех педвузов страны из-за большого числа поданных заявлений. В этом году здесь приняли почти 35 тысяч заявлений от абитуриентов. Конкурс большой – до 15 человек на место. Средний проходной балл выше, чем в прошлом году. Самые популярные направления у поступающих — психология, физкультура, хореография, историческое и естественно-научное направление. Не исчез интерес и к гуманитарным наукам: филологии, журналистики.

— Новосибирский государственный педагогический университет блестяще справился с основным этапом зачисления. Конечно, этому предшествовала большая работа по знакомству старшеклассников с вузом. В прошедшем учебном году мы провели порядка 150 крупных профориентационных мероприятий не только в Новосибирске и регионе, но и в целом по России, в некоторых зарубежных странах, — подчеркивает ректор НГПУ Алексей Герасёв.

Педуниверситет наряду с другими вузами Новосибирска вошел в список «Лучшие вузы России», который составил крупный сайт по поиску работы HH.ru. Всего в него включены 10 новосибирских вузов. Но согласно этому перечню уровень заработных плат у будущих учителей будет ниже — 35 тысяч рублей, чем у абитуриентов других учебных заведений. Так, НГМУ в этом списке хоть и занимает всего 315 место (НГПУ на 162-ом), но уровень доходов у будущих врачей самый высокий – 50 тысяч рублей. 45 тысяч рублей HH.ru также прогнозирует у выпускников СибГУТИ, СГУПС, НГУ.