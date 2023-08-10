Cто тысяч жителей Октябрьского района Новосибирска примут в этом году две новые поликлиники

Ситуация на карте здравоохранения Октябрьского района Новосибирска скоро кардинально изменится – в этом году тут будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники почти на тысячу посещений в смену каждая. В совокупности они смогут принять более ста тысяч жителей района.

Сегодня ход работ в одном из строящихся объектов — здании поликлиники №2 на ул. Татьяны Снежиной — во время выездного совещания проконтролировал Губернатор Андрей Травников.

Общая строительная готовность объекта — 86%, доложили главе региона строители. Готовность под установку тяжёлого медицинского оборудования — 78%. Выполнена частичная поставка тяжёлого медицинского оборудования: маммографической установки, компьютерного томографа. В августе будут поставлены два рентгеновских цифровых комплекса и флюорограф. Всего на объекте предусмотрено размещение более 6,7 тысяч единиц технологического оборудования.

Как доложил главе региона министр здравоохранения Константин Хальзов, действующее в настоящее время здание поликлиники не перестанет функционировать после ввода объекта. На новые площади переедет детское отделение, узкие специалисты. Освободившиеся кабинеты займёт стоматологическая служба, востребованная жителями, отметил министр. А участковая служба под прикрепленные участки останется в пешей доступности в прежних помещениях.

Также во время совещания Губернатор акцентировал внимание участников мероприятия на важности параллельного с завершением строительства объектов обеспечения их транспортной и пешей доступности. Необходимо продумать организацию дорожной сети, парковок, если необходимо – поменять маршруты общественного транспорта, организовать остановочные павильоны, подчеркнул Андрей Травников.

Проезд к поликлинике №2 на ул. Татьяны Снежиной будет организован от улицы Виталия Потылицына. Остановка общественного транспорта – в пешей доступности.