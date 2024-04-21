Новосибирский планетарий показал фото с большой черной дырой на месте США

Шокирующим снимком огромного черного пятна, которое накрыло Америку, поделился Большой новосибирский планетарий.
Необычное явление, которое вошло в историю, как Великое американское затмение было зафиксировано 8 апреля Международной космической станцией. На фото можно заметить гигантскую тень, упавшую область США и Канады.
Специалисты объясняют, что в этот день тень Луны на поверхности Земли легла на территорию Америки и Канады. На снимке это выглядит ошеломляюще и напоминает черную дыру.
Астрономическое явление транслировало NASA. Жители России не смогли наблюдать это затмение 8 апреля.
Источник фото: Большой новосибисркий планетарий имени Анны Кикиной/ New Horizons.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru