Театр «Красный факел» отремонтируют за 26 млн рублей в Новосибирске

Для капитального ремонта здания одного из самых популярных театров города ищут подрядчика. Информация опубликована на сайте Госзакупок.
В качестве заказчика в карточке обозначен сам драматический театр «Красный факел». По заявке требуется разработать документацию и сделать капитальный ремонт кровли здания, лестницы в подвал и у опорной стенки, усиление фундамента, парапетных столбиков, а также ремонт балюстрад.
Срок окончания подачи заявок ― 6 мая. Все работы планируется принять 30 ноября 2024 года. Стоимость контракта ― 26 млн рублей.
Источник фото: 2ГИС/автор — Ирина Форковец.
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