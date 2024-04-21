Театр «Красный факел» отремонтируют за 26 млн рублей в Новосибирске

Для капитального ремонта здания одного из самых популярных театров города ищут подрядчика. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

В качестве заказчика в карточке обозначен сам драматический театр «Красный факел». По заявке требуется разработать документацию и сделать капитальный ремонт кровли здания, лестницы в подвал и у опорной стенки, усиление фундамента, парапетных столбиков, а также ремонт балюстрад.

Срок окончания подачи заявок ― 6 мая. Все работы планируется принять 30 ноября 2024 года. Стоимость контракта ― 26 млн рублей.