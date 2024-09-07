«Надеемся, не уйдет вместе со снегом»: тротуарную плитку меняют на асфальт на Красном проспекте в Новосибирске

На главной улице в центре Новосибирска снимают тротуарную плитку. Ее решили заменить асфальтом. Покрытием уже обновили участок возле здания медицинского университета на Красном проспекте, 52. Возле Дома быта сняли всю старую плитку и в ближайшее время здесь тоже появится асфальт.

Пешеходные зоны Красного проспекта начали мостить плиткой почти 20 лет назад. Массовое мощение проводилось к юбилеям города. Качество работ и самой плитки сильно отличалось, и со временем на многих участках тротуаров появились ямы и ухабы. Плюс ко всему выглядело это, мягко говоря, непривлекательно. Последние несколько лет горожане неоднократно жаловались, но таких радикальных мер никто не ожидал.

— Нас так долго приучали к мысли, что плитка лучше, а теперь вот снова асфальт. Надеемся, что новый асфальт весной не сойдет вместе со снегом, — поделилась с BFM-Новосибирск сотрудница одной из компаний в Доме быта.

Ранее редакция сообщала о том, что в дизайн-проекте сквера «Элсиб» в Новосибирске горожане увидели слишком много колючих растений. У сибиряков вызвало вопросы использование в проекте растений разных экологических групп.