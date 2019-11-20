РФПИ привлечет иностранных инвесторов в новосибирские проекты

— Мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Надеемся, что оно позволит нам выйти на новый уровень и привлечь в регион иностранных инвесторов. Для дальнейшего развития кластеров, технопарков и индустриальных парков сегодня необходимы инвестиции международного уровня, — сообщил в рамках IX международного форума InPark– 2019 первый вице-губернатор Новосибирской области Владимир Знатков.

Руководитель центра привлечения инвестиций в регионы РФ РФПИ Александр Малах уточнил, что фонд намерен презентовать за рубежом регион как один из ключевых интеллектуальных и инновационных кластеров страны, а также подчеркнул, что сегодня у РФПИ довольно много иностранных партнеров-инвесторов.

— Мы начинаем работу по поиску проектов, которые можем взять в Новосибирской области и представить иностранным инвесторам. Как это ни удивительно, несмотря на санкции, сложную геополитическую ситуацию, мы видим, что инвесторов на рынке гораздо больше, чем интересных проектов, — рассуждает Малах. — Я абсолютно уверен, что Новосибирская область с ее интеллектуальным потенциалом может предложить много возможностей для привлечения зарубежных инвестиций.

По его словам, фонд готов инвестировать в проекты из всех отраслей экономики. Главное, чтобы они были привлекательны, с коммерческой точки зрения, для иностранного инвестора.

— Одно время мы фокусировались на глобальных инфраструктурных проектах. Сейчас расширили фокус внимания и рассматриваем как гигантские проекты (строительство мостов, дорог), так и небольшие компании, имеющие прорывные технологии. Прежде всего, речь идет о проектах из сфер IT, биотехнологий и т.д. Думаю, что в Новосибирске в этом плане есть многое, — уверен Александр Малах.

Владимир Знатков добавил, что такие проекты есть в программе «Академгородок 2.0», а также в технопарках региона. По его оценкам, привлечение иностранного капитала в эти разработки позволит увеличить долю промышленности в ВРП. Сейчас она составляет 20%.

И.о. министра экономического развития Лев Решетников пояснил, что в декабре ведомство намерено предоставить список проектов, которые могут заинтересовать иностранных партнеров РФПИ, для проведения детально экспертизы.

В IX международном форуме InPark-2019 принимают участие делегации из Японии, Франции, а также стран ближнего зарубежья.

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