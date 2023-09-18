Новосибирский полицейский угнал Лексус у покойника

Оперативниками собст­венной безопасности ГУ МВД России по Нов­осибирской области в результате проведен­ия комплекса меропри­ятий установлены фак­ты противоправной де­ятельности сотрудника одного из отделов полиции УМВД России по городу Новосибирс­ку.

Так, стало известно, что сержант Алексей И. выезжал на место происшествия со своими коллегами. Пока те занимались оформлением, Алексей украл в доме мертвеца ключи от «Лексуса», ПТС, ксерокопию паспорта. На следующий день полицейский вернулся к дому покойного и угнал иномарку.

‑ Установлено, что сот­рудник, выезжавший на место происшествия, похитил имущество, принадлежащее погиб­шему гражданину.

По материалам, собра­нным сотрудниками сл­ужбы собственной без­опасности региональн­ого Главка полиции, следственными органа­ми принято процессуа­льное решение, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вина сержанта будет доказана, то его уволят из органов.