Новосибирский полицейский угнал Лексус у покойника

Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области в результате проведения комплекса мероприятий установлены факты противоправной деятельности сотрудника одного из отделов полиции УМВД России по городу Новосибирску.
Так, стало известно, что сержант Алексей И. выезжал на место происшествия со своими коллегами. Пока те занимались оформлением, Алексей украл в доме мертвеца ключи от «Лексуса», ПТС, ксерокопию паспорта. На следующий день полицейский вернулся к дому покойного и угнал иномарку.
‑ Установлено, что сотрудник, выезжавший на место происшествия, похитил имущество, принадлежащее погибшему гражданину.
По материалам, собранным сотрудниками службы собственной безопасности регионального Главка полиции, следственными органами принято процессуальное решение, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Если вина сержанта будет доказана, то его уволят из органов.
Фото: freepik.com — wirestock
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