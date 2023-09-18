В Новосибирской области убили медведя, который бродил рядом с Чулымом

Нежданного гостя в Чулыме заметили в северной части города еще 16 сентября. Об этом сообщает «Чулымская газета».
До нейтрализации медведя границы города были под наблюдением полиции и общества охотоведов и рыболовов.
Однако сегодня, 18 сентября, медведя нейтрализовали. Медведь не хотел уходить с территории людей.
По данным газеты, зверь никому не причинил вреда.
Напомним, что ранее другой медведь был замечен в окрестностях станции Безменово Черепановского района.
На станции дежурят охотники и госинспектор отдела охраны животного мира.
Ранее редакция сообщала о том, что инспекторы природнадзора застрелили медведя с бидоном на голове.
Фото: freepik.com, wirestock
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