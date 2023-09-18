Резкое похолодание и дожди ожидают новосибирцев после 23 сентября

В Новосибирск идут мощные дожди и похолодание. Осадки придут в город с 23 сентября. Об этом сообщили популярные погодные сервисы.

По данным Gismeteo, 19 сентября воздух прогреется до +21 градуса. В этот день будет ясно.

Похолодание начнется со среды, 20 сентября, в этот день температура опустится до +19 и весь день будет идти дождь.

Уже в четверг, 21 сентября, дождь прекратится, но температура не поднимется выше отметки в +19. В этот день будет облачно.

В пятницу, 22 сентября, продолжатся планомерное падение температуры, термометр покажет всего +18. Но стоит отметить, что в этот день будет ясно.

Однако резкое похолодание случится, 23 сентября, днем температура опустится до +11 и снова пойдет дождь. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

24 сентября похолодает днем до +8. Осадки не прекратятся.

Ранее редакция сообщала о том, что режим черного неба сохранится в Новосибирске до вечера 18 сентября.