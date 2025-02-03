Новосибирский повар победил в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи»

Второй год подряд выпускники новосибирских колледжей питания выигрывают главный приз телепроекта «Молодые ножи» — золотой шеф-нож с гравировкой. На этот раз победителем кулинарного шоу стал 20-летний Егор Скляр, который в прошлом году окончил Новосибирский технологический колледж питания, где получил специальность «Технология продукции общественного питания». Выбирали победителей ведущий шоу Константин Ивлев и приглашенный гость — актер Иван Пышненко

Новосибирец стал лучшим из шести участников в возрасте от 16 до 30 лет, предварительно прошедших серьезный кастинг. Он показал самые высокие результаты почти во всех испытаниях, которые для молодых поваров подготовили создатели шоу. На этот раз главной темой кулинарного состязания была кухня русского севера. Скляр отгадывал блюда вслепую, креативно работал с крабом-стригуном и создавал авторские блюда с северными ягодами.

Победитель кулинарного шоу работает в новосибирском ресторане «Териберка». Помимо основной работы, он интересуется кулинарными технологиями. Больше всего обладателю золотого ножа этого сезона нравится изучать процессы выращивания желтой и белой плесени для соевого соуса и корейских паст.

Напомним, в прошлом году победителем шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на телеканале «Пятница» стал 18-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов. На тот момент юноша еще учился в колледже питания и сервиса по специальности «поварское и кондитерское дело». В подарок от ведущих он получил золотой шеф-нож, фартук, диплом и большие чаевые.

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