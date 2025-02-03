Правительство освободило производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Правительство РФ приняло решение освободить производителей сливочного масла и яиц от необходимости выплачивать дополнительные бонусы ритейлерам.

Согласно действующему законодательству, поставщики обязаны выплачивать ритейлерам бонусы в случае приобретения у них определённого количества товаров. Однако, добавив масло и яйца в список социально значимых продуктов, которые не подлежат вознаграждению, правительство стремится устранить эту практику.

— Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства, — говорится в сообщении правительства России.

В итоге, предлагаемая мера может привести к снижению оптовых и отпускных цен производителей для потребителей. Это станет возможным благодаря увеличению производства продукции.

Напомним, в Новосибирске два производителя подписали соглашение о заморозке цен на масло до апреля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость килограмма масла в Новосибирске перевалила за 1300 рублей. Цена на продукт растет, несмотря на мораторий, подписанный производителями, и остановку повышения цен на молоко.