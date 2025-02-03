«Сибстекло» займет на публичном рынке 350 млн рублей

Новосибирская компания «Сибстекло» (актив «РАТМ Холдинга») вышла на биржу с четвертым облигационным займом. Компания намерена привлечь 350 млн рублей. Срок обращения бумаг — 2 года. Средства эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала, для создания запасов сырья и готовой продукции, часть денег используют для дооснащения технологических линий оборудованием. Об этом сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мора.Напомним, в декабре 2024 года переработчики вторсырья попросили господдержку для переработки отходов. Об этом, в частности, сообщил Антон Мор на встрече Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По его словам, новосибирское предприятие нашло возможность изготавливать коричневую стеклотару с высокими потребительскими характеристиками, используя 80 % стеклоотходов в составе сырья. Однако того, чтобы по этой технологии изготавливать всю продукцию, заводу необходимо 170-180 тыс. тонн стеклобоя в год.

—Сейчас вторичное стекло на предприятие поступает со всей России. Организация транспортировки стеклоотходов из отдаленных регионов в Новосибирск — это огромные расходы со стороны бизнеса, которые сводят на нет всю экономическую целесообразность их применения. Поэтому без помощи государства эту проблему не решить, — говорил Мор.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») — производитель стеклотары, работающий на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Входит в «РАТМ Холдинг». На данный момент на бирже обращаются три выпуска облигаций компании на 725 млн рублей. По данным финансового консультанта компании, ООО «Юнисервис Капитал», за 9 месяцев 2024 года компания произвела 605 млн единиц продукции, выручка составила 5,3 млрд рублей, чистый убыток — 213 млн рублей, доля на рынке СФО — 93%, на российском рынке стеклянной тары — 7%.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскавтодор» занял на рынке 500 млн рублей.