Новосибирский предприниматель планирует производить пектин из амаранта

— На сегодняшний день пектины в России не производятся и 100% импортируются из-за рубежа. Кроме того, в России в достаточном количестве не произрастает сырье для производства пектинов — цитрусовые и яблоки. Что касается кормового белка, то его ежегодный мировой дефицит превышает 30 млн тонн, а России — 2,5 млн тонн. Решением проблемы является производство пектинов и растительных белков из возобновляемого сырья — растения амарант, — сообщил на защите инновационных проектов бизнес-ускорителя А:Старт Технопарка Академгородка, глава КФХ «Амарант» Илья Бубнов.

Предприниматель уточнил, что амарант содержит 18% белков и 12% пектинов, причем оба продукта отличаются высоким качеством. Пектины также показывают высокие желирующие свойства, а белок по аминокислотному балансу лучше, чем соя и сыворотка и содержит 5,5% аминокислоты лизин. Себестоимость производства пектина из цитрусовых, яблок и амаранта одинаковая, но у амаранта большой выход биомассы с гектара, то есть выше производительность. Потребителями пектина могут выступать предприятия хлебобулочной, молочной и мясной промышленности, а белка — молочной, мясной и кондитерской.

— По имеющейся у нас технологии глубокой переработки амаранта мы можем получить с одного гектара до 1,5 т пектинов и до 2,5 т белков, — говорит Илья Бубнов.

В рамках реализации проекта предприниматель планирует создать производство полного цикла: посев, уборка амаранта, подготовка к хранению сырья, переработка в порошки пектина и белка, упаковка, хранение и продажа.

Илья Бубнов уточнил Infopro54, что занимается амарантом уже три года. Пока работает на площадках в Учхозе НГАУ пос. Тулинский. В прошлом году площадь посевов была 8 га, в этом — 15 га. Инноватор рассказывает, что постоянно экспериментирует с новыми сортами и технологиями возделывания, поэтому постепенно расширяет площадку.

— Первые три года я занимался переработкой амаранта в чаи. В год получался выход около 1 тонны сырья. Сейчас продаю чай по всей России через магазины здорового питания. В этом году планирую построить опытно-промышленное производство с мощностью выпуска при полной загрузке около 18 т пектина и 20 т белка в год. Для отработки всех процессов и технологий. Ориентировочно опытное производство также будет создано в Учхозе. Первая партия продукции появится уже в этом году, — говорит предприниматель.

Собеседник Infopro54 признается, что первый этап надеется пройти на собственные средства и грант Минсельхоза. А уже при получении запланированного результата выходить на внешних инвесторов.

— В 2023 году рассчитываю привлечь внешние инвестиции — около 53 млн долларов — для строительства более мощного завода по производству 4,5 тысячи т пектина и 7,5 тысячи т белков в год. Прогнозируемая годовая выручка — 37 млн долларов, — говорит он.

Фото предоставлено Ильей Бубновым