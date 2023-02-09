«Экран-оптические системы» переориентируется на внутренний рынок

Учитывая внешнеполитические факторы, АО «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив РАТМ Холдинга) в данный момент переориентируется на внутренний рынок. Об этом сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга.

– К концу 2021 года география продаж основной экспортной позиции – электронно-оптических преобразователей поколения 2+, устанавливаемых в снаряжении для охоты и туризма (биноклях и приборах ночного видения), сузилась, – комментирует первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев. – Объемы реализации этой продукции сократились в разы, как следствие, их сняли с производства, тем более, спроса на «гражданские» эопы в России никогда не было. Благодаря поддержке акционера – президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, на предприятии удалось не допустить кризисного сценария: сохранили основной костяк коллектива и сосредоточились на продукции, которую в России больше не делает никто, заключив стратегически важные контракты.

В настоящее время АО «Экран-оптические системы» является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.

По словам Виктора Беляева, предприятие обеспечено контрактами на 2023-2024 годы, а также заявками вплоть до 2027 года. Он также отметил, что задачи на среднесрочную перспективу так или иначе касаются интеграции во внутристрановые цепочки создания стоимости и выстраивания новых партнерств.

Ввиду востребованности фотоэлектронным умножителем предприятие обратилось в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с предложением оказать содействие в проведении ускоренной и комплексной модернизации мощностей.

– У нас есть оборудование, функционирующее с 1964 года, причем оно находится в хорошем эксплуатационном состоянии и его также задействуют для выполнения контрактных обязательств, но в контексте курса на импортозамещение ЭОС планирует осваивать новую номенклатуру ФЭУ – аналоги зарубежных, которые применяют в России, но сегодня не ввозят. Например, речь идет о японских фотоэлектронных умножителях для недропользователей. И потому технический уровень производства должен быть на порядок выше, – говорит Виктор Беляев

По оценке Беляева, чтобы перевести отечественную экономику на инновационные рельсы, государство готово идти навстречу представителям реального сектора, стремящимся переоснастить материальную базу предприятий по выпуску продукции верхних переделов.

АО «Экран-оптические системы» работает с 1954 года и был первым советским предприятием, производящим компоненты ночного видения. Первыми были освоены электронно-оптические преобразователи (ЭОП) «0» поколения и ФЭУ.

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