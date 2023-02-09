Рекламодателям

«Экран-оптические системы» переориентируется на внутренний рынок

  • 09/02/2023, 11:09
производство фотоэлектронных умножителей
Предприятие обеспечено контрактами на 2023-2024 годы, а также заявками вплоть до 2027 года.

Учитывая внешнеполитические факторы, АО «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив РАТМ Холдинга) в данный момент переориентируется на внутренний рынок. Об этом сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга.

– К концу 2021 года география продаж основной экспортной позиции – электронно-оптических преобразователей поколения 2+, устанавливаемых в снаряжении для охоты и туризма (биноклях и приборах ночного видения), сузилась, – комментирует первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев. – Объемы реализации этой продукции сократились в разы, как следствие, их сняли с производства, тем более, спроса на «гражданские» эопы в России никогда не было. Благодаря поддержке акционера – президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, на предприятии удалось не допустить кризисного сценария: сохранили основной костяк коллектива и сосредоточились на продукции, которую в России больше не делает никто, заключив стратегически важные контракты.

В настоящее время АО «Экран-оптические системы» является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.

По словам Виктора Беляева, предприятие обеспечено контрактами на 2023-2024 годы, а также заявками вплоть до 2027 года. Он также отметил, что задачи на среднесрочную перспективу так или иначе касаются интеграции во внутристрановые цепочки создания стоимости и выстраивания новых партнерств.

Ввиду востребованности фотоэлектронным умножителем предприятие обратилось в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с предложением оказать содействие в проведении ускоренной и комплексной модернизации мощностей.

– У нас есть оборудование, функционирующее с 1964 года, причем оно находится в хорошем эксплуатационном состоянии и его также задействуют для выполнения контрактных обязательств, но в контексте курса на импортозамещение ЭОС планирует осваивать новую номенклатуру ФЭУ – аналоги зарубежных, которые применяют в России, но сегодня не ввозят. Например, речь идет о японских фотоэлектронных умножителях для недропользователей. И потому технический уровень производства должен быть на порядок выше, – говорит Виктор Беляев

По оценке Беляева, чтобы перевести отечественную экономику на инновационные рельсы, государство готово идти навстречу представителям реального сектора, стремящимся переоснастить материальную базу предприятий по выпуску продукции верхних переделов.

АО «Экран-оптические системы» работает с 1954 года и был первым советским предприятием, производящим компоненты ночного видения. Первыми были освоены электронно-оптические преобразователи (ЭОП) «0» поколения и ФЭУ.

 

Ранее редакция сообщала о том, что бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей.

Фото предоставлены РАТМ Холдинг

456

Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : электронно-оптические преобразователи Экран оптические системы фотоэлектронные умножители


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
взрыв газа в Новосибирске

Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

Жители пострадавшего от взрыва газа дома на Линейной будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области.
Читать статью >>
мораторий как поддержка бизнеса

Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

Предприниматели заявляют, что экономическая ситуация не позволяет им исполнять все требования муниципалитета без привлечения кредитных ресурсов.
Читать статью >>
Особо охраняемые природные зоны

Верховный суд согласился с общественниками в вопросе об особо охраняемых природных территориях

Суд признал, что часть поправок, внесенных в закон Новосибирской области в 2021 году, не соответствуют федеральному законодательству.
Читать статью >>
Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей

Мэрия Новосибирска заключила концессию почти на пять миллиардов рублей

Срок действия концессионного соглашения — по 29 декабря 2032 года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

09/02/2023, 14:19

На Михайловской набережной в Новосибирске построят мультифункциональный комплекс Freedom

09/02/2023, 14:11

Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

09/02/2023, 13:33

Дорожники купят приборы для автоматизированного контроля за ремонтом дорог

09/02/2023, 13:03
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

08/02/2023, 18:40

Инвестируйте накопления под 7,2% годовых

08/02/2023, 18:30

«Ростелеком» привез в город Татарск Новосибирской области легендарный Кубок КХЛ

08/02/2023, 15:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска