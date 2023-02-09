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Дорожники купят приборы для автоматизированного контроля за ремонтом дорог

  • 09/02/2023, 13:03
качество ремонта дорог
Разработка новосибирского университета должна повысить качество контроля и сократить сроки его проведения.

В Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД) в 2023 году планирует внедрить прибор для автоматизированной диагностики ремонта и строительства дорог и построения их цифровых моделей.

— Прибор разработан коллективом ученых Сибирского государственного университета путей сообщения, — пояснили в пресс-службе ТУАД. — Сотрудники управления тоже принимали участие в разработке прибора в части математических алгоритмов и программ, а также в исследованиях прибора.

Прибор нужен для повышения контроля качества выполненных работ при приемке после строительства, капремонта и ремонта дорог, диагностики состояния автомобильных дорог, построения цифровой модели дорог.

— Достоверность результатов значительно выше существующих методов. Также значительно сокращаются сроки проверки качества. Он удобен, мобилен и на месте позволяет поставить «диагноз» любой дороге области. Прибор планируют закупить в 2023 году, — отметили в ТУАДе.

Базовая комплектация прибора составляет от 2 млн рублей, с дополнительным оборудованием — дороже. После практических испытаний на дорогах в управлении планируют закупить еще 4 таких прибора.

 

Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог качество ремонта дорог


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