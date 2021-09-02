Новосибирский производитель через «дочку» войдет в капитал канадской компании

OR GROUP (ранее ГК «Обувь России») объявила о намерении совершить сделку с Navigator Acquisition Corp., зарегистрированной на Канадской фондовой бирже венчурного капитала. Сделка пройдет в виде слияния дочерней компании группы, микрофинансовой организации ООО МКК «Арифметика» и Navigator.

Согласно договоренностям, «Арифметика» станет дочерней компанией Navigator. При этом OR GROUP будет владеть около 93% находящихся в обращении акций Navigator, а действующие акционеры Navigator — 7% акций.

Если сделка состоится, то OR GROUP станет первой компанией на российском рынке, которая использовала CPC (Capital Pool Company, компания объединенного капитала, является альтернативным способом для частных компаний в Канаде привлечь капитал и стать публичными. — Ред.) для привлечения акционерного финансирования.

— Деятельность по выдаче денежных займов является перспективным и наиболее прибыльным направлением в структуре бизнеса группы. Чтобы предоставить ему дополнительные возможности для развития, мы решили осуществить предлагаемое слияние ООО МКК «Арифметика» с Navigator Acquisition Corp. В качестве площадки была выбрана биржа TSXV, поскольку она специализируется на работе с растущими компаниями малой и средней капитализации и активно наращивает количество и общий размер компаний в финансовом секторе, — прокомментировал предполагаемую сделку директор OR GROUP Антон Титов. — Микрофинансовый рынок России является одним из самых перспективных. Такие факторы, как растущий потребительский спрос, увеличение количества высокотехнологичных решений и внедрение новых сервисов, будут способствовать его развитию в ближайшие годы. Так, по прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2021 году рынок прирастет на 30%. Кроме того, рынок активно

консолидируется, в дальнейшем будет увеличиваться число крупных, профессиональных игроков, что открывает новые возможности для бизнеса «Арифметики».

Согласно результатам за 2020 год, «Арифметика» входит в топ-3 рэнкинга «Эксперт РА» по объему выданных потребительских мийрозаймов (Installments) и по величине чистой прибыли. В OR GROUP заявляют, что «Арифметика» в настоящее время является одной из самых эффективных компаний на рынке с высоким уровнем рентабельности.

— В течение следующих 3-5 лет мы планируем увеличить объем микрофинансирования, развивая сегмент потребительских займов (Installments), расширяя продуктовую линейку и географию предоставляемых сервисов, включая выход на международные рынки. В будущем мы также намерены занять лидирующие позиции на микрофинансовом рынке России, — добавил Титов.

«Арифметика» является автономной компанией в составе OR GROUP, фондируется за счет собственных средств, все ее бизнес-процессы независимы от группы, обладает собственной уникальной клиентской базой.

— При этом важно отметить, что «Арифметика» останется в структуре OR GROUP. По нашим прогнозам, планируемая сделка положительно повлияет на капитализацию ПАО «ОРГ», акции которой торгуются на Московской бирже, — подчеркнул Антон Титов.

ООО МКК «Арифметика» — микрокредитная компания, работает в России более 11 лет, развивает современную платформу для выдачи онлайн-займов, управляет более 600

сервисными точками в 258 населенных пунктах России. В ее IT-инфрастру входят 3 дата-центра в Москве, Хабаровске и Новосибирске. Штаб-квартира МКК «Арифметика» находится в городе Новосибирске.

OR GROUP — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 8025 объектов в 319 городах России. В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 0,6 млрд рублей, EBITDA — 2,3 млрд рублей.

Navigator — компания объединенного капитала в соответствии с политикой TSXV. Не осуществляет коммерческую деятельность и не имеет активов, кроме денежных средств и собственных прав в соответствии с письмом о намерениях. Основными акционерами Navigator являются Canaccord Genuity, Кайл Шостак и другие директора Navigator.

Canaccord Genuity — это подразделение Canaccord Genuity Group Inc. (крупнейший независимый инвестиционный дилер в Канаде) на глобальных рынках капитала, предлагающее инвестиционно-банковские услуги, сопровождение сделок слияния и поглощения, исследования и брокерские услуги институциональным и корпоративным клиентам. Canaccord Genuity Group управляет активами клиентов на сумму 88,8 млрд канадских долларов с годовой выручкой около 270 млн канадских долларов за отчетный 2021 год.