Жители микрорайона на берегу Оби требуют убрать шумные пескобазы

Более тысячи жителей территории микрорайона Прибрежный Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска (Владимировский и Чернышевский спуски) подписали обращения к руководству муниципалитета, где требуют перенести в другое место или убрать три пескобазы: две частные и пескобазу муниципального «ДЭУ-1», расположенные чуть более чем в сотне метров от жилых домов. Взамен новосибирцы хотят видеть благоустроенный участок набережной Оби. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый), избирательный округ которого приходится на данную территорию и к которому с соответствующим ходатайством обратились жители микрорайона.

— Учитывая, что на пескобазах используется крупногабаритная техника, режим тишины нарушается днем и ночью. Мы вынуждены жить в шуме, — сообщается в обращении. — Также на указанных участках производятся ремонт и утилизация барж, складируется мусор, происходит повышенный выброс пыли в атмосферу, нарушаются санитарные правила. Само по себе расположение пескобаз вблизи жилых микрорайонов привлекает внимание детей и несет угрозу жизни и здоровью. Просим ходатайствовать о переносе пескобаз на территории, более отдаленные от жилой зоны.

По словам Ростислава Антонова, он сегодня зарегистрировал коллективное обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

— Много лет постоянный грохот и пыль не дают нормально жить и дышать прибрежному микрорайону, — сообщает депутат. — Постоянная пыль и шум техники, в том числе и в ночное время, стали огромной проблемой для всех жителей микрорайона. А учитывая, что микрорайон прирастет еще несколькими тысячами жителей, эта проблема будет становиться все острее. Благоустройство набережной и рекреационной зоны и пляжа в Центральном округе Новосибирска существенным образом улучшит качество жизни всего Новосибирска.

Ранее опрошенные редакцией застройщики и эксперты отмечали, что прибрежные зоны вдоль Оби являются одними из самых привлекательных с точки зрения развития и формирования современного стиля Новосибирска. Кроме того, эта территория весьма интересна для строительства жилья. Собеседники Infopro54 отмечали, что пескобазы, промышленные и ремонтные предприятия с берегов нужно выносить за городскую черту.

Сейчас набережная Оби активно развивается на правом берегу от парка «Городское начало» в сторону Академгородка. До гостиницы River park она в основном была модернизирована за счет федеральных средств в рамках нацпроекта. Далее несколько километров набережной облагораживают застройщики, которые строят вдоль реки свои дома. На левом берегу муниципалитет Новосибирска также озвучивал грандиозные планы по созданию современно набережной после завершения работ по благоустройству на площадке ЛДС. Фронт работ обозначался до парка «Бугринская роща» и далее. На этой территории в районе берега также довольно много частного сектора, земля под которым тоже интересует застройщиков.