«Объединенная сервисная компания» может попасть в «черный список»

Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что включение сведений об ООО «Объединенная сервисная компания» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) является необходимой мерой ответственности, поскольку компания не исполнила свои обязательства в установленный договором срок, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы дела переданы в ФАС России для вынесения окончательного решения.

— В 2020 году ООО «Объединенная сервисная компания» по итогам запроса котировок в электронной форме заключило с ОАО «РЖД» договор возмездного оказания услуг по уборке помещений и территории, — говорится в сообщении. — Однако услуги исполнителем оказаны не были, в связи с чем «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области за восстановлением нарушенных прав.

По решению суда договор был расторгнут по причине существенного нарушения его условий со стороны «Объединенной сервисной компании».

В июне текущего года судебное решение арбитражного суда подтвердилось в апелляционной инстанции.

ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.

Помимо этого, ФАС России осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.