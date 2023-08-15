Полиция накрыла незаконное казино в Барабинске Новосибирской области

В одном из помещений по улицы Ленина в Барабинске проводились азартные игры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Контролировала незаконные игры 23-летняя девушка.

– Денежные средства посетители передавали ей в наличной форме, – говорится в сообщении.

В ходе проверки изъято 14 единиц игорного оборудования. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее две жительницы Новосибирска 23-лет и 39-лет организовали незаконные азартные игры. Они арендовали нежилое помещение на ул. Зыряновская, д. 32 и ул. Никитина, д. 62 в Октябрьском районе Новосибирска, где разместили игровое оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что в игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники.