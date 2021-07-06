Новосибирский радиоканал разместил в эфире слишком много рекламы

Новосибирское УФАС России признало ООО «РАДИУС» нарушившим ч. 2 ст. 15 Закона «О рекламе». Согласно статье, в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.

По сообщению пресс-службы ведомства, рекламная информация в эфире радиоканала «Бизнес ФМ Новосибирск» из-за технического сбоя 13 и 14 февраля 2021 года превышала 20% времени вещания в течение суток. Поскольку технический сбой устранен, то предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе не будет выдано.