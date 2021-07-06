«Надежная энергетика» – номинация для журналистов, освещающих темы электрической и тепловой генерации в Сибири

«Энергетика – это ключевая отрасль, которая прямо влияет на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, наших городов и сёл, территорий страны в целом и, конечно, во многом определяет экспортный потенциал России, состояние государственных финансов», – сказал Президент России Владимир Путин.

Современный российский ТЭК осваивает новые направления развития. Сибирские энергетики решают такие важные задачи, как рост эффективности использования вырабатываемой энергии, модернизация генерирующих объектов и сетевого хозяйства, внедрение современных технологий, соответствующих более высоким экологическим стандартам. Особое внимание уделяется направлению альтернативной энергетики, которая в перспективе обеспечит энергоресурсами отдалённые и труднодоступные территории округа. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий – также одна из задач по наращиванию энергетического потенциала страны.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ведется прием заявок в номинацию «Надежная энергетика», учрежденную генеральным партнером проекта – ПАО «Россети Сибирь» – крупнейшей электросетевой компанией на территории Сибири и Дальнего Востока.

Пандемия коронавирусной инфекции непосредственно отразилась на работе всего топливно-энергетического комплекса. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку прошлого года сибирские энергопредприятия в бесперебойном режиме продолжили обеспечивать тепло- и электроснабжение населённых пунктов. Были применены новые подходы, благодаря внедрению цифровых технологий во все сегменты отрасли удалось качественно повысить управляемость объектов сетевого хозяйства.

В сентябре 2020 года лидеры юбилейного конкурса посетили подстанцию имени В.И.Лапина – один из передовых энергообъектов Кемеровской области. Специалисты «Россети Сибирь» рассказали журналистам о распределении электроэнергии на подстанции, о перспективах развития энергосистемы региона, значимых проектах в электросетевом комплексе.

Участники медиатура смогли увидеть подстанцию с высоты птичьего полёта – специально для них в небо поднялся квадрокоптер, с помощью которого сотрудники Кузбасского филиала «Россети Сибирь» проводят мониторинг состояния технических сооружений в труднодоступных районах области. Журналистам также продемонстрировали электромобиль и рассказали о принципах его работы, а также о развитии электрозарядной инфраструктуры в регионах Сибири.

Победа в номинации «Надежная энергетика» присуждается за серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири, его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Речь идет о ходе цифровизации электросетевого комплекса регионов СФО, о прозрачности тарифообразования в отрасли, о ежедневном труде энергетиков, о реализации совместных с органами власти проектов с особым подчеркиванием роли надежной энергосистемы региона в дальнейшем развитии региона. Серия материалов должна быть объединена единой идеей, аспекты которой прослеживаются в каждой работе.

Учредителем номинации – компанией «Россети Сибирь» – высоко оценивается объективность контента, использование современных трендов коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-издании или электронном СМИ с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.