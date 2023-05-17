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Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО – в числе лучших региональных практик

  • 17/05/2023, 13:17
Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО, правительство Новосибирской области, Андрей Травников, спецоперация
Созданная по поручению Президента РФ Владимира Путина рабочая группа по вопросам СВО проанализировала каждую региональную меру, оценила её востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах Российской Федерации.

Лучшие региональные практики поддержки бойцов СВО и их семей изучили на федеральном уровне. Созданная по поручению Президента РФ Владимира Путина рабочая группа по вопросам СВО проанализировала каждую региональную меру, оценила её востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах Российской Федерации.

Губернатор Андрей Травников во время заседания рабочей группы, которое провёл первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, поделился региональным опытом создания в регионе такого механизма поддержки как Реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Разработанный, созданный и внедрённый всего за два месяца он быстро доказал свою востребованность и эффективность.

Сертификат включает в себя следующий перечень услуг: социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок – посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.

— Мы распространили эту программу на все категории участников СВО, в том числе и на добровольцев, и на бойцов ЧВК. Причём не только на тех, кто уже уволился по ранению, но и на тех, кто намерен продолжить службу по контракту. Многие проходят медицинскую реабилитацию, восстанавливаются и возвращаются в строй, к своим боевым товарищам, — уточнил глава Новосибирской области.

В реализации проекта задействовано большое количество участников, только социально-медицинской реабилитацией занимается пять организаций: одна государственная и четыре частных. Все они имеют медицинскую лицензию на право проводить реабилитацию, необходимое оборудование.

— Готовы поделиться с коллегами теми документами, которые мы разработали для того, чтобы этот проект запустить, — заявил Андрей Травников.

Также глава Новосибирской области подчеркнул, что поддерживает создание единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Он напомнил, что при формировании своего набора мероприятий наш регион использовал опыт всех российских субъектов: внедрены социальные паспорта, развернута сеть центров психологической помощи, организованы единовременные выплаты всем категориям участников, и ежеквартальные доплаты бойцам именных подразделений, есть льготы по ЖКХ, детским садам, и питанию школьников.

Первый зампред Совета Федерации ФС РФ поблагодарил губернатора Новосибирской области за личную вовлечённость в организацию работы по поддержке участников СВО и членов их семей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация правительство Новосибирской области Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО Андрей Травников


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